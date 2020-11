La ministra Bellanova in isolamento per contatto con un positivo (Di venerdì 20 novembre 2020) La ministra Teresa Bellanova è in isolamento fiduciario dopo un contatto con un positivo, ed è in attesa dell'esito del tampone. La ministra è comunque impegnata dalla propria abitazione nel lavoro ministeriale e di Governo. Ad annunciarlo l'Ufficio Stampa Mipaaf, spiegando l'assenza in questi giorni della ministra dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 20 novembre 2020) LaTeresaè infiduciario dopo uncon un, ed è in attesa dell'esito del tampone. Laè comunque impegnata dalla propria abitazione nel lavoro ministeriale e di Governo. Ad annunciarlo l'Ufficio Stampa Mipaaf, spiegando l'assenza in questi giorni delladal Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali.

