Kilian Jornet e il record su pista: 303 km in 24 ore (Di venerdì 20 novembre 2020) “L’idea è di uscire un’altra volta dalla mia comfort zone, è divertente scoprire le esperienze diverse che posso realizzare.” Così Kilian Jornet, l’uomo dai mille record scende dalle montagne per gareggiare in pista pronto a stupirci con un’impresa sovrumana: affrontare e declassare il record di Yiannis Kouros imbattuto dal 1997: 303,506 km alias 759 giri di pista, in 24 ore. In cosa consiste il record? Definito “selvaggio” dallo stesso Kilian Jornet, il record consisterà nel percorrere 303km per 24 ore su una pista di 400 metri a Mandalen in Norvegia rinominata “Phantasm 24”, nome attribuito dalla Salomon per il lancio delle nuove scarpe da corsa in piano. Durante l’impresa, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 20 novembre 2020) “L’idea è di uscire un’altra volta dalla mia comfort zone, è divertente scoprire le esperienze diverse che posso realizzare.” Così, l’uomo dai millescende dalle montagne per gareggiare inpronto a stupirci con un’impresa sovrumana: affrontare e declassare ildi Yiannis Kouros imbattuto dal 1997: 303,506 km alias 759 giri di, in 24 ore. In cosa consiste il? Definito “selvaggio” dallo stesso, ilconsisterà nel percorrere 303km per 24 ore su unadi 400 metri a Mandalen in Norvegia rinominata “Phantasm 24”, nome attribuito dalla Salomon per il lancio delle nuove scarpe da corsa in piano. Durante l’impresa, ...

