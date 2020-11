Il nuovo album di Vasco Rossi nel 2021, primi spoiler e info sulla data di uscita (Di venerdì 20 novembre 2020) Quando uscirà il nuovo album di Vasco Rossi nel 2021? L’artista di Zocca ha annunciato ai fan il rilascio del primo singolo, in arrivo il giorno di Capodanno, ma cosa sappiamo a proposito del suo nuovo ed atteso disco di inediti? A parlare è lo stesso Vasco Rossi, dando qualche spoiler dallo studio di registrazione in cui si trova in questi giorni per lavorare alle nuove tracce. Il nuovo disco del Blasco non arriverà tanto presto, sicuramente non prima della pRossima estate. “Siamo In studio… work in progress..”, scrive Vasco Rossi su Instagram in un post in cui condivide un video dai lavori in studio di registrazione donando qualche anticipazione ai suoi ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Quando uscirà ildinel? L’artista di Zocca ha annunciato ai fan il rilascio del primo singolo, in arrivo il giorno di Capodanno, ma cosa sappiamo a proposito del suoed atteso disco di inediti? A parlare è lo stesso, dando qualchedallo studio di registrazione in cui si trova in questi giorni per lavorare alle nuove tracce. Ildisco del Blasco non arriverà tanto presto, sicuramente non prima della pma estate. “Siamo In studio… work in progress..”, scrivesu Instagram in un post in cui condivide un video dai lavori in studio di registrazione donando qualche anticipazione ai suoi ...

