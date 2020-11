Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli furioso: “Che risposte sono?” (Di venerdì 20 novembre 2020) Grande Fratello Vip, . L’ex velino non ha più voglia di correre dietro alla conduttrice televisiva Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@ElisabettaGregoracireal) Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno cominciato insieme questo percorso al GF Vip, ma sembrano destinati a L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 20 novembre 2020) Grande Fratello Vip, . L’ex velino non ha più voglia di correre dietro alla conduttrice televisiva Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@real)hanno cominciato insieme questo percorso al GF Vip, ma sembrano destinati a L'articolo proviene da YesLife.it.

QuotidianPost : GFVIP, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo alla resa dei conti: addio definitivo? - zazoomblog : GFVip Elisabetta Gregoraci scarica Pierpaolo Pretelli in lacrime. Laccusa a Pomeriggio 5: «Amicizia ma con il c di… - choriflettuto__ : RT @saryyblondie: 'Selvaggia Roma ha poco da dire su Elisabetta Gregoraci.'?? TOMMASO ZORZI.?? #gregorelli #GFVIP - LaFrancisella : Vediamo se sono la sola? Elisabetta Gregoraci è quello che è ma Pierpaolo non mi sembra così tontolone perché è inn… - ErosMGHope : Impensabile irruzione di ??@Briatore :demolita la #Gregoraci? Quando è troppo è troppo.-Perfetto Flavio!D'ACCORDISS… -