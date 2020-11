Coronavirus: ristori ter sale a 2 mld, scostamento a 8 mld (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Lievita ancora il dl ristori ter che il governo si appresta a varare questa sera, in un Cdm al momento slittato alle 22. Dagli iniziali 1,3-1,4 miliardi si è passati a due miliardi tondi, anche se i numeri definitivi verranno messi neri su bianco solo a Cdm in corso. Lo scostamento di bilancio -nel vertice di governo della serata di ieri si parlava di una forchetta tra i 7 e i 10 miliardi- dovrebbe fermarsi invece a 8 miliardi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Lievita ancora il dlter che il governo si appresta a varare questa sera, in un Cdm al momento slittato alle 22. Dagli iniziali 1,3-1,4 miliardi si è passati a due miliardi tondi, anche se i numeri definitivi verranno messi neri su bianco solo a Cdm in corso. Lodi bilancio -nel vertice di governo della serata di ieri si parlava di una forchetta tra i 7 e i 10 miliardi- dovrebbe fermarsi invece a 8 miliardi.

AMarco1987 : Coronavirus, decreto Ristori-ter: in arrivo nuovo stop alle tasse per le attività in perdita @sole24ore - bizcommunityit : Coronavirus, decreto Ristori-ter: in arrivo nuovo stop alle #tasse per le attività in perdita - 24NormeTributi : Coronavirus, decreto Ristori-ter: in arrivo nuovo stop alle tasse per le attività in perdita - lin81301 : altri calcoli in arrivo.....a giugno Ci daranno la laurea in #matematica @Stefano_Berti @PaolaCorvatta… - infoitinterno : Coronavirus, decreto Ristori-ter: in arrivo nuovo stop alle tasse per le attività in perdita -