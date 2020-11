“Vergogna | poi dite di non avere un euro” Fila spaventosa in zona rossa e il motivo è assurdo Polemica immediata E succede di tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 novembre 2020) Quella che vi stiamo per mostrare sono le lunghe file davanti ai negozi di clienti in attesa di acquistare il nuovo iPhone 12. Tra i tanti anche Gianluigi Nuzzi, giornalista e conduttore di Quarto Grado, che ha rilanciato su Twitter una serie di foto scattate a Napoli con il commento: “Non cambieremo mai”. “Spiegatemi come si può verificareciò per iPhone 12 per un costo di 1200 euro. Questo avviene a Napoli e magari poi chiedono i sussidi dello stato!!!”, si legge nel post rilanciato da Nuzzi. Ma non c’era la? Sono scatti che fanno indignare, poco ma sicuro. Le tante categorie in difficoltà, un sistema economico che cade a pezzi e poi queste scene assurde. “Ecco a questi gli farei la patrimoniale. Se la meritano perché ai tempi della Pandemia fare laper un pezzo di ferro è da arresto”; “Anch’io ...