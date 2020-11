Taormina, in una casa di riposo la Guardia di Finanza scopre 36 dipendenti non in regola (Di giovedì 19 novembre 2020) La Guardia di Finanza ha scoperto 36 lavoratori in nero in una casa di riposo di Taormina: i dipendenti facevano turni di 12 ore. Titolare denunciato. 36 lavoratori in nero in una Rsa di Taormina: denunciato il titolare su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 19 novembre 2020) Ladiha scoperto 36 lavoratori in nero in unadidi: ifacevano turni di 12 ore. Titolare denunciato. 36 lavoratori in nero in una Rsa di: denunciato il titolare su Notizie.it.

