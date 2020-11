Smartphone in famiglia | cos’è il phubbing?

Leggi su solodonna

(Di giovedì 19 novembre 2020) Il fenomeno delè quello per cui le persone trascurano chi hanno davanti per controllare il proprio cellulare. Il comportamento può avere ripercussioni sul benessere psicologico dei giovani, come emerge da uno studio. Prestare troppa attenzione al proprioin presenza dei figli peggiora le relazioni familiari e ha possibili ripercussioni sul benessere psicologico dei giovani. Il fenomeno si chiama(termine composto da “phone”, telefono cellulare, e “snubbing”, snobbare) Articolo completo: dal blog SoloDonna