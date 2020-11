Se anche l’Ue inizia a non fidarsi dell’Italia… (Di giovedì 19 novembre 2020) Recovery plan, l’Ue resta in attesa del piano dell’Italia e sembra avere meno fiducia nel Governo Conte. Dopo le dichiarazioni d’amore e il grande risultato ottenuto insieme, ossia il Recover fund, il rapporto tra l’Ue e l’Italia rischia di complicarsi, anche perché il governo ancora non ha inviato a Bruxelles il piano di investimenti per accedere ai fondi del Recovery plan. Neanche la bozza, nulla. Nelle dichiarazioni ufficiali, l’Unione europea esclude ogni tipo di frizione ma ribadisce che tutti i Paesi sono invitati ad inviare il documento in tempi brevi. Almeno per gettare le basi di un dialogo che possa essere costruttivo. Insomma, ad oggi non esiste un caso Italia ma il rischio è che possa aprirsi presto. Europa Unione europeaRecovery plan, Italia sotto la lente di ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 19 novembre 2020) Recovery plan,resta in attesa del piano dell’Italia e sembra avere meno fiducia nel Governo Conte. Dopo le dichiarazioni d’amore e il grande risultato ottenuto insieme, ossia il Recover fund, il rapporto trae l’Italia rischia di complicarsi,perché il governo ancora non ha inviato a Bruxelles il piano di investimenti per accedere ai fondi del Recovery plan. Nela bozza, nulla. Nelle dichiarazioni ufficiali, l’Unione europea esclude ogni tipo di frizione ma ribadisce che tutti i Paesi sono invitati ad inviare il documento in tempi brevi. Almeno per gettare le basi di un dialogo che possa essere costruttivo. Insomma, ad oggi non esiste un caso Italia ma il rischio è che possa aprirsi presto. Europa Unione europeaRecovery plan, Italia sotto la lente di ...

