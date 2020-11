SBK Jerez Test 2021 | Jonathan Rea davanti a tutti

(Di giovedì 19 novembre 2020)Rea con la Kawasaki, è stato il più veloce nella due giorni didel mondiale SBKa Razgatlioglu e Lowes. Gerloff il più veloce tra i piloti SBK nel primo giorno diIl mondiale SBK torna in pista sul tracciato dicon i secondidel. Grandi assenti sono i team Ducati e BMW, mentre sono presenti Yamaha con il team ufficiale e l’indipendente GRT, Kawasaki con tutte le squadre e Honda HRC sia con la SBK che con la MotoGP, rappresentata da Bradl. Il collaudatore tedesco è stato il più veloce nella prima giornata dicol tempo di 1’38.584. Tra i piloti del WorldSBK il migliore è stato Gerloff in 1’39.571. Il pilota statunitense ha ...

Seconda ed ultima giornata di test per Lucas Mahias ed il Kawasaki Puccetti Racing sulla pista di Jerez de la Frontera in Spagna. Ieri il pilota francese aveva debuttato sulla Ninja della squadra di ...ma ha poi bloccato sul nascere ogni paragone affermando che si tratta di due moto completamente diverse e che il tedesco non era certo qui a Jerez per fare un buon tempo sul giro. Dietro al ...