Pomezia, il Comune aderisce alla Giornata Onu per la prevenzione dell’abuso sull’infanzia (Di giovedì 19 novembre 2020) Più dell’85% dei bambini dai 2 ai 14 anni nel mondo è vittima di qualche forma di violenza, dalle punizioni corporali alle peggiori forme di abuso. Oltre un miliardo vivono in zone di guerra o conflitto, 218 milioni sono costretti a lavorare (quasi mezzo milione in Italia) e 40 milioni sono abusati sessualmente. Il Comune di Pomezia aderisce alla Giornata Mondiale per la prevenzione dell’abuso sull’infanzia, promossa dalle Nazioni Unite, per sensibilizzare e intervenire a livello di prevenzione riguardo gli abusi e le violenze sui bambini. “Una bambina su quattro e un bambino su nove – afferma l’Assessore Miriam Delvecchio – hanno subìto abusi prima dei 18 anni. Si tratta di cifre allarmanti se pensiamo che nel mondo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 novembre 2020) Più dell’85% dei bambini dai 2 ai 14 anni nel mondo è vittima di qualche forma di violenza, dalle punizioni corporali alle peggiori forme di abuso. Oltre un miliardo vivono in zone di guerra o conflitto, 218 milioni sono costretti a lavorare (quasi mezzo milione in Italia) e 40 milioni sono abusati sessualmente. IldiMondiale per la, promossa dalle Nazioni Unite, per sensibilizzare e intervenire a livello diriguardo gli abusi e le violenze sui bambini. “Una bambina su quattro e un bambino su nove – afferma l’Assessore Miriam Delvecchio – hanno subìto abusi prima dei 18 anni. Si tratta di cifrermanti se pensiamo che nel mondo ...

CorriereCitta : Pomezia, il Comune aderisce alla Giornata Onu per la prevenzione dell’abuso sull’infanzia - Comune_Pomezia : #Pomezia Macellazione domiciliare dei suini 2020/2021 autorizzata nel periodo compreso tra il 15/11/2020 e il 16/03… - ZuccalaAdriano : #Pomezia, il Comune aderisce alla Giornata Onu per la prevenzione dell’abuso sull’infanzia Una vera e propria emer… - Comune_Pomezia : #Pomezia SS 148 #Pontina - Chiusura per cantiere di entrambe le carreggiate nella notte del 20 novembre Si comuni… - Comune_Pomezia : #Pomezia, il Comune aderisce alla Giornata Onu per la prevenzione dell’abuso sull’infanzia, per sensibilizzare e in… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia Comune Pomezia - Il Comune e Alfasigma lanciano Alfathon, un progetto di ricerca per giovani menti creative Castelli Notizie Covid, ecco il vaccino di Oxford: risultati, differenze dagli altri, quando arriverà e a quale prezzo

Gli ultimi dati dimostrano che anche le persone più avanti con l’età possono essere protette dal coronavirus. I dati definitivi attesi entro Natale. L’azienda produttrice: «Prezzo di costo di 2,8 euro ...

Un appalto da 9 milioni, il progetto di una tv scientifica e la denuncia di Giarrusso ai probiviri per i contributi dalle lobby

La vicenda è quella di High Science tv, un canale di divulgazione che, con i fondi del Cipe, il Consiglio nazionale delle ricerche ha deciso di far realizzare a una sua partecipata, la Cnccs, che vede ...

Gli ultimi dati dimostrano che anche le persone più avanti con l’età possono essere protette dal coronavirus. I dati definitivi attesi entro Natale. L’azienda produttrice: «Prezzo di costo di 2,8 euro ...La vicenda è quella di High Science tv, un canale di divulgazione che, con i fondi del Cipe, il Consiglio nazionale delle ricerche ha deciso di far realizzare a una sua partecipata, la Cnccs, che vede ...