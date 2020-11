Pirati dei Caraibi 6: petizione per Johnny Depp (Di giovedì 19 novembre 2020) I fan della saga Pirati dei Caraibi vogliono vedere Johnny Depp nel sesto capitolo. Ecco spiegata l’origine di una petizione che nasce a gran voce! Si tratta di una petizione aperta già da qualche tempo, ma oggi se ne parla nuovamente perché ha acquisito un buon numero di firme nuove. Il motivo di tale interesse si riconduce all’esclusione di Johnny Depp da Animali Fantasti 3 in cui avrebbe dovuto continuare ad interpretare il ruolo di Grindelwald. Pirati dei Caraibi 6 è in lavorazione, ma la Disney ha deciso già da un po’ di escludere Johnny Depp dal cast. Agli amanti della saga questa scelta non piace: “Non posso pensare alla saga dei Pirati dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) I fan della sagadeivogliono vederenel sesto capitolo. Ecco spiegata l’origine di unache nasce a gran voce! Si tratta di unaaperta già da qualche tempo, ma oggi se ne parla nuovamente perché ha acquisito un buon numero di firme nuove. Il motivo di tale interesse si riconduce all’esclusione dida Animali Fantasti 3 in cui avrebbe dovuto continuare ad interpretare il ruolo di Grindelwald.dei6 è in lavorazione, ma la Disney ha deciso già da un po’ di escluderedal cast. Agli amanti della saga questa scelta non piace: “Non posso pensare alla saga deidei ...

Ultime Notizie dalla rete : Pirati dei Pirati dei Caraibi: Johnny Deep ha interpretato Jack Sparrow imitando Keith Richards R3M Festival Internazionale di Cinema e Donne 42esima edizione. Per la prima volta online su PiùCompagnia

La pandemia rende sempre più necessario un festival cinematografico che si focalizzi sulle problematiche femminili: le donne sono sempre più a rischio marginalizzazione in tempi di crisi e il lockdown ...

Festival Internazionale di Cinema e Donne (42° edizione)

