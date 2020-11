Nuoto, ISL 2020. La finale: un week end da sogno! Benedetta Pilato vuole continuare a stupire (Di giovedì 19 novembre 2020) Due giorni di sfide stellari alla Duna Arena per decretare la squadra che succederà agli Energy Standard sul trono della International Swimming League. Sabato (alle 12) e domenica (alle 18) sono in programma le finali del torneo per Club che si è disputato nella bolla dell’Isola Margherita e della Duna Arena di Budapest e che vedrà al via alcuni dei più grandi interpreti mondiali del Nuoto. Al via le quattro squadre più forti, che un po’ tutti avevano indicato come grandi favorite alla vigilia: gli Energy Standard che arrivano con un po’ di polemiche all’atto finale del torneo, con il Manager di Florent Manaudou, unico francese della franchigia francese, che ha dissotterrato l’ascia di guerra nei confronti dell’organizzatore e patron della manifestazione, il magnate ucraino Grigorishin sulla gestione del torneo e in particolare sugli stipendi dei ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020) Due giorni di sfide stellari alla Duna Arena per decretare la squadra che succederà agli Energy Standard sul trono della International Swimming League. Sabato (alle 12) e domenica (alle 18) sono in programma le finali del torneo per Club che si è disputato nella bolla dell’Isola Margherita e della Duna Arena di Budapest e che vedrà al via alcuni dei più grandi interpreti mondiali del. Al via le quattro squadre più forti, che un po’ tutti avevano indicato come grandi favorite alla vigilia: gli Energy Standard che arrivano con un po’ di polemiche all’attodel torneo, con il Manager di Florent Manaudou, unico francese della franchigia francese, che ha dissotterrato l’ascia di guerra nei confronti dell’organizzatore e patron della manifestazione, il magnate ucraino Grigorishin sulla gestione del torneo e in particolare sugli stipendi dei ...

LiaCapizzi : Benedetta Pilato a 15 anni continua a stupire il mondo del nuoto. A Budapest vince i 50 rana davanti alla primatis… - effedandrea : RT @sportperpassion: #nuoto alla #ISL (la Champions League del nuoto) Benedetta #Pilato, impressiona tutti: 2 record in 2 giorni. Prima il… - apicella57 : RT @sportperpassion: #nuoto alla #ISL (la Champions League del nuoto) Benedetta #Pilato, impressiona tutti: 2 record in 2 giorni. Prima il… - sportperpassion : #nuoto alla #ISL (la Champions League del nuoto) Benedetta #Pilato, impressiona tutti: 2 record in 2 giorni. Prima… - SwimmerShopit : Nuoto, Salessy attacca Konstantin Grigorishin, “ISL iceberg con parte visibile attraente e lato oscuro immerso”… -