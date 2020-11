‘Ndrangheta, arrestato il presidente Domenico Tallini (Di giovedì 19 novembre 2020) È stato posto agli arresti domiciliari il presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Domenico Tallini, di 68 anni, nell’ambito di un’operazione contro la cosca di ‘Ndrangheta dei Grande-Aracri di Cutro. Tallini è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso. L’operazione è stata chiamata “FarmaBusiness” e ha portato all’arresto di 19 persone. Secondo gli investigatori, Tallini avrebbe avuto dei rapporti con la cosca Grande–Aracri riguardo la costituzione di una società, con base a Catanzaro, finalizzata alla distribuzione all’ingrosso di prodotti medicinali mediante una rete di punti vendita costituiti da farmacie e parafarmacie (19 in Calabria, due in Puglia e una in Emilia Romagna). Tallini avrebbe dunque ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 19 novembre 2020) È stato posto agli arresti domiciliari ildel Consiglio Regionale della Calabria,, di 68 anni, nell’ambito di un’operazione contro la cosca didei Grande-Aracri di Cutro.è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso. L’operazione è stata chiamata “FarmaBusiness” e ha portato all’arresto di 19 persone. Secondo gli investigatori,avrebbe avuto dei rapporti con la cosca Grande–Aracri riguardo la costituzione di una società, con base a Catanzaro, finalizzata alla distribuzione all’ingrosso di prodotti medicinali mediante una rete di punti vendita costituiti da farmacie e parafarmacie (19 in Calabria, due in Puglia e una in Emilia Romagna).avrebbe dunque ...

