sportli26181512 : Marchisio consiglia Locatelli: 'Ora una big per lo step definitivo': L'ex Juve elogia il centrocampista del Sassuol… - calciomercatoit : ??? Claudio #Marchisio consiglia #Pogba: 'Torna alla #Juventus e sarai di nuovo felice' ?? #CMITmercato - wars_forever : RT @junews24com: Marchisio consiglia la Juve: «Sarebbe un acquisto importante» - - junews24com : Marchisio consiglia la Juve: «Sarebbe un acquisto importante» - -

Ultime Notizie dalla rete : Marchisio consiglia

Corriere dello Sport.it

Contro la Bosnia ha regalato l'assist d'oro a Berardi, che poi ha firmato il 2-0. I complimenti per Locatelli non mancano, anche Claudio Marchisio l'ha elogiato su Twitter: "Sta crescendo davvero ...Paul Pogba, in questo momento, sembra essere in grande difficoltà e le sue recenti prestazioni sono state al di sotto delle aspettative. Infatti, il centrocampista francese al Manchester United sta in ...