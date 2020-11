Manfred Moelgg positivo al Covid

(Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA - Il capitano della squadra italiana di coppa del mondoè risultatoaled attualmente e' ricoverato in ospedale a Brunico. Il 38enne campione azzurro di sci - ...

Ultime Notizie dalla rete : Manfred Moelgg

TORINO - Il campione azzurro di sci Manfred Moelgg è risultato positivo al Covid ed attualmente è ricoverato in ospedale a Brunico. Il 38enne colonna delle discipline tecniche della squadra di coppa d ...BRUNICO - Manfred Moelgg è positivo al Coronavirus. Il 38enne è attualmente ricoverato in un ospedale di Brunico dopo essere risultato contagiato ad un tampone effettuato il 9 novembre in vista di un ...