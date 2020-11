Infortunio Rafael Leao: problema muscolare per il portoghese (Di giovedì 19 novembre 2020) Rafael Leao è uscito anzitempo dal campo nel corso della gara tra l’Under21 del Portogallo e i pari età dei Paesi Bassi Rafael Leao è uscito anzitempo dal campo nel corso della gara tra l’Under21 del Portogallo e i pari età dei Paesi Bassi. All’83esimo minuto l’attaccante è stato sostituito per un leggero Infortunio. Le condizioni sono da valutare in vista della prossima sfida contro il Napoli, ma non sembra esserci nulla di grave. Tramite una storia Instagram Leao ha rassicurato tutti circa le proprie condizioni fisiche, mostrando una foto che non desta preoccupazioni. @Rafaeleao7, uscito dal campo infortunato nel match tra #PortogalloU21 e Paesi Bassi, sta bene? Col #Napoli ci sarà pic.twitter.com/cd0yUqc79c — Mario Labate Arria (@MarioLabArria) November 18, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020)è uscito anzitempo dal campo nel corso della gara tra l’Under21 del Portogallo e i pari età dei Paesi Bassiè uscito anzitempo dal campo nel corso della gara tra l’Under21 del Portogallo e i pari età dei Paesi Bassi. All’83esimo minuto l’attaccante è stato sostituito per un leggero. Le condizioni sono da valutare in vista della prossima sfida contro il Napoli, ma non sembra esserci nulla di grave. Tramite una storia Instagramha rassicurato tutti circa le proprie condizioni fisiche, mostrando una foto che non desta preoccupazioni. @eao7, uscito dal campo infortunato nel match tra #PortogalloU21 e Paesi Bassi, sta bene? Col #Napoli ci sarà pic.twitter.com/cd0yUqc79c — Mario Labate Arria (@MarioLabArria) November 18, ...

GraziaMarocco : RT @Roccio92: Infortunio per Rafael #Leao con la maglia della sua nazionale. Il portoghese ha fatto uno scatto nel finale di gara e ha lasc… - herbertharriola : RT @Roccio92: Infortunio per Rafael #Leao con la maglia della sua nazionale. Il portoghese ha fatto uno scatto nel finale di gara e ha lasc… - la_rossonera : Rafael Leao è uscito anzitempo dal campo. All’83esimo minuto l’attaccante è stato sostituito per un leggero infortu… - Dario_Milanista : RT @Roccio92: Infortunio per Rafael #Leao con la maglia della sua nazionale. Il portoghese ha fatto uno scatto nel finale di gara e ha lasc… - memethegoat : RT @Roccio92: Infortunio per Rafael #Leao con la maglia della sua nazionale. Il portoghese ha fatto uno scatto nel finale di gara e ha lasc… -