GF Vip | Sonia Bruganelli scatenata contro Selvaggia Roma | “Allibita dalla sua pochezza”

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 19 novembre 2020) La tempestosa faida tra Elisabetta Gregoraci esi è arricchita di una nuova importante voce: quella di, moglie di Paolo Bonolis e a dir poco celebre volto dell’Instagram italiano. Proprio via social l’imprenditrice ha voluto dire la sua, senza mezzi termini, in merito allo sin corso in queste ore tra le inquiline del GF Vip. Lo ha fatto prendendo vistosamente le difese dell’amica Gregoraci, e esprimendo tutto il proprio dissenso nei confronti dell’atteggiamento della neo-arrivata. “Continua ad attaccarla per gelosia o invidia”:interviene in difesa dell’amica Elisabetta Gregoraci, ele parole diCome i tanti amanti del ...