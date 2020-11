Fmi | Ripresa perde slancio | rischi eccezionalmente alti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - "Anche se l'attività economica globale è aumentata da giugno, vi sono segnali che lapotrebbere" alla luce della crescita dei contagi con una crisi da pandemia che "probabilmente lascerà cicatrici profonde e disuguali". Lo scrive il Fondo Monetario Internazionale in una nota preparata per il G20 che si apre domani in Arabia Saudita nella quale definisce anche "elevati incertezza e". Coerentemente con l'azione già definita nel G20 dei ministri delle Finanze il Fondo segnala come "a fronte di livelli di debito senza precedenti, è essenziale rendere operativo il quadro comune per la risoluzione del debito per le economie con un debito sovrano insostenibile".