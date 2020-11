Elisa Isoardi | la finale di Ballando con le Stelle è vicina e gira una brutta voce | “È a rischio”

(Di giovedì 19 novembre 2020) Persi avla fine dell’esperienza acon le. Ladel talent danzerino di Milly Carlucci è infatti in programma sabato 21 novembre e, notizia di qualche ora fa, molto probabilmente Alessandra Mussolini scenderà in pista da sola. Il suo partner, Maykel Fonts, è infatti risultato positivo al coronavirus. Un’edizione davvero sfortunata questa ultima di, che ha visto forfait su forfait dei concorrenti. Tornando alla, con la performance dello scorso sabato, la coppia formata da lei e Raimondo Todaro è stata ripescata. Quini i due, che sono riusciti a conquistare sia il pubblico che la giuria presente in studio, si sono guadagnati la possibilità di esibirsi alladel programma. ...

