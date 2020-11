Bruno Vespa alla gogna per una frase sul Duce: “Fece opere di grande consenso” (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov – Bruno Vespa nell’occhio del ciclone social e mediatico per aver sostenuto l’incontrovertibile durante il suo intervento alla trasmissione televisiva Agorà su Rai3.: «Mussolini? Ebbe un grande consenso in Italia e all’estero per le sue opere sociali». Ormai il copione è noto: come sempre quando si parla pubblicamente di S.E., se si osa enunciare i pregi del Ventennio, si deve poi essere pronti alla shitstorm universale dei progressisti. Farebbe sicuramente più notizia se accadesse l’esatto contrario. Insomma, oltre alle accuse di revisionismo e collaborazionismo Vespa si è beccato anche del «nostalgico che fa apologia del fascismo». La furia delle beghine social non ha risparmiato nemmeno Agorà e la sua conduttrice, Luisella Costamagna, rea di aver dato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov –nell’occhio del ciclone social e mediatico per aver sostenuto l’incontrovertibile durante il suo interventotrasmissione televisiva Agorà su Rai3.: «Mussolini? Ebbe unconsenso in Italia e all’estero per le suesociali». Ormai il copione è noto: come sempre quando si parla pubblicamente di S.E., se si osa enunciare i pregi del Ventennio, si deve poi essere prontishitstorm universale dei progressisti. Farebbe sicuramente più notizia se accadesse l’esatto contrario. Insomma, oltre alle accuse di revisionismo e collaborazionismosi è beccato anche del «nostalgico che fa apologia del fascismo». La furia delle beghine social non ha risparmiato nemmeno Agorà e la sua conduttrice, Luisella Costamagna, rea di aver dato ...

