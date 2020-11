Australia, forze speciali accusate di aver commesso 39 omicidi in Afghanistan (Di giovedì 19 novembre 2020) In Australia le forze speciali sono finite nell’occhio del ciclone per la missione in Afghanistan condotta tra il 2005 e il 2016: secondo le accuse, infatti, i militari sono responsabili di 39 omicidi tra prigionieri e civili, oltre che di 36 incidenti e del trattamento crudele di altre due persone. A far partire l’inchiesta l’Ispettore generale delle forze di difesa Australiane, che per quasi cinque anni ha raccolto materiale su un totale di 19 militari. Le conclusioni delle indagini – che hanno visto il coinvolgimento di 423 testimoni e l’analisi di 20mila documenti e 25mila immagini – sono state presentate dal capo delle forze Angus Campbell: la raccomandazione nei confronti della polizia federale è che i 19 soldati in questione vengano investigati ... Leggi su tpi (Di giovedì 19 novembre 2020) Inlesono finite nell’occhio del ciclone per la missione incondotta tra il 2005 e il 2016: secondo le accuse, infatti, i militari sono responsabili di 39tra prigionieri e civili, oltre che di 36 incidenti e del trattamento crudele di altre due persone. A far partire l’inchiesta l’Ispettore generale delledi difesane, che per quasi cinque anni ha raccolto materiale su un totale di 19 militari. Le conclusioni delle indagini – che hanno visto il coinvolgimento di 423 testimoni e l’analisi di 20mila documenti e 25mila immagini – sono state presentate dal capo delleAngus Campbell: la raccomandazione nei confronti della polizia federale è che i 19 soldati in questione vengano investigati ...

L'Australia sta indagando su oltre 50 presunti crimini di guerra commessi dalle proprie forze speciali in Afghanistan, a partire dal 2005. Tra le accuse figurano la tortura e l'uccisione di civili e ...

Le Forze speciali australiane sarebbero coinvolte nell'omicidio ... "Al popolo afghano, a nome dell'Australian Defence Force, chiedo scusa sinceramente e senza riserve per qualsiasi illecito da parte ..."

