ATP Finals 2020: Rafael Nadal batte in tre set Stefanos Tsitsipas e si qualifica per le semifinali a Londra (Di venerdì 20 novembre 2020) Conclusi dunque gli incontri del girone "London 2020" di queste ATP Finals a Londra (2020). Dopo la sconfitta indolore dell'austriaco Dominic Thiem contro il russo Andrey Rublev (l'austriaco già sicuro del primo posto e della qualificazione nelle semifinali), il vero e proprio spareggio per decidere il secondo qualificato ha sorriso al n.2 del mondo Rafael Nadal. L'iberico si è imposto con il punteggio di 6-4 4-6 6-2 in 2 ore e 6 minuti di partita contro il greco Stefanos Tsitsipas (vincitore del torneo dell'anno scorso), pagando caramente un piccolo passaggio a vuoto sul finire del secondo parziale, ma riuscendo a riprendere il controllo del confronto nel terzo. Per lo spagnolo si tratta di un ritorno ...

