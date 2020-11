Anche Benedetta Rossi ha già fatto l’albero di Natale e punta sul classico (Di giovedì 19 novembre 2020) Sembra essere la nuova tendenza di questo strano autunno che probabilmente ci porterà verso un Natale diverso dal solito. E visto che dobbiamo necessariamente stare a casa il più possibile, la cosa all’albero di Natale è iniziata. Dobbiamo passare molto tempo in casa e allora perchè non alleggerire l’atmosfera con l’albero di Natale e gli addobbi natalizi che mettono sempre buon umore? Anche Benedetta Rossi ha iniziato ad addobbare la sua casa per Natale, abbiamo visto infatti qualche ora fa sui social, le prime immagini del suo albero di Natale. L’amatissima food blogger per il Natale 2020 ha deciso di puntare sulla tradizione, sul classico, scegliendo per il suo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 19 novembre 2020) Sembra essere la nuova tendenza di questo strano autunno che probabilmente ci porterà verso undiverso dal solito. E visto che dobbiamo necessariamente stare a casa il più possibile, la cosa aldiè iniziata. Dobbiamo passare molto tempo in casa e allora perchè non alleggerire l’atmosfera condie gli addobbi natalizi che mettono sempre buon umore?ha iniziato ad addobbare la sua casa per, abbiamo visto infatti qualche ora fa sui social, le prime immagini del suo albero di. L’amatissima food blogger per il2020 ha deciso dire sulla tradizione, sul, scegliendo per il suo ...

Trapani, chieste tre condanne per la morte del turista in un B&B

Si tratta dei titolari della struttura ricettiva, dell'immobile e di un panificio che si trovava a piano terra, tutti sotto processo per omicidio colposo ...

