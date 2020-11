Vasco Rossi si confessa su Vanity: “Io, un sopravvissuto” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sul numero di “Vanity Fair” diretto da Cesare Cremonini, Vasco Rossi, invitato dal cantautore bolognese, ha scritto una lettera sul tema della sopravvivenza. “Se non sono un sopravvissuto io… sono un Super Vissuto”, ha aggiunto il Comandante. “sopravvissuto”. Ma soprattutto “Super Vissuto”. Così si definisce Vasco Rossi, che, per il nuovo numero di Vanity Fair, diretto eccezionalmente da Cesare Cremonini, ha scritto una lettera sulla sopravvivenza, come gli è Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sul numero di “Fair” diretto da Cesare Cremonini,, invitato dal cantautore bolognese, ha scritto una lettera sul tema della sopravvivenza. “Se non sono un sopravvissuto io… sono un Super Vissuto”, ha aggiunto il Comandante. “. Ma soprattutto “Super Vissuto”. Così si definisce, che, per il nuovo numero diFair, diretto eccezionalmente da Cesare Cremonini, ha scritto una lettera sulla sopravvivenza, come gli è Articolo completo: dal blog SoloDonna

Corriere : La certezza che «sopravvivrò anche a questo» a meno che non «morirò di noia per il lockdown» - CremoniniCesare : Qui la mia lettera a @vascorossi e la sua risposta, una lettera straordinaria su 4 decenni da “super vissuto”.… - GuglielminaS : RT @Deadelle_arti: - marcoluci1 : RT @Corriere: La certezza che «sopravvivrò anche a questo» a meno che non «morirò di noia per il lockdown» - P76Claudia : RT @CremoniniCesare: Qui la mia lettera a @vascorossi e la sua risposta, una lettera straordinaria su 4 decenni da “super vissuto”. @Vanity… -