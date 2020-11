Strage Erba, da Cassazione no ad analisi su nuovi reperti (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) - La prima sezione penale della Cassazione dice no all'analisi di alcuni reperti relativi alla Strage di Erba quando l'11 dicembre del 2006 vennero uccisi Raffaella Castagna, il figlio Youssef di due anni, la nonna Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. A presentare il ricorso, dopo il rigetto arrivato nei mesi scorsi dalla Corte d'Assise di Como, erano stati gli avvocati Fabio Schembri, Luisa Bordeaux e Nico D'Ascola, difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi condannati in via definitiva per la Strage. Gli avvocati, oltre agli accertamenti su reperti trovati sul luogo dell'eccidio che non erano stati distrutti e tracce biologiche, avevano chiesto anche di accedere al server della procura di Como per poter disporre di tutte le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) - La prima sezione penale delladice no all'di alcunirelativi alladiquando l'11 dicembre del 2006 vennero uccisi Raffaella Castagna, il figlio Youssef di due anni, la nonna Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. A presentare il ricorso, dopo il rigetto arrivato nei mesi scorsi dalla Corte d'Assise di Como, erano stati gli avvocati Fabio Schembri, Luisa Bordeaux e Nico D'Ascola, difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi condannati in via definitiva per la. Gli avvocati, oltre agli accertamenti sutrovati sul luogo dell'eccidio che non erano stati distrutti e tracce biologiche, avevano chiesto anche di accedere al server della procura di Como per poter disporre di tutte le ...

La corte di Cassazione ha respinto la richiesta di accertamento su nuovi reperti. Ennesimo no per Olindo Romano e Rosa Bazzi.

