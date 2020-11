Spike Lee dirigerà un musical sul Viagra (Di mercoledì 18 novembre 2020) (Foto: Getty Images)In questi giorni l’azienda farmaceutica Pfizer è sulla bocca di tutti per via del vaccino contro il coronavirus in corso di approvazione. Ma c’erano tempi in cui la stessa società faceva parlare di sé per ben altro rimedio rivoluzionario: parliamo del Viagra, il farmaco comunemente utilizzato per combattere impotenza e disfunzione erettile. Ora la storia delle pillole blu è destinata a tornare sotto i riflettori per via di un film musical in via di realizzazione, che sarà diretto da Spike Lee. Il regista dei capolavori Fa’ la cosa giusta e Malcom X metterà la firma su una pellicola musicale la cui sceneggiatura è stata curata anche da Kwame Kwei-Armah (oltre che dallo stesso Spike Lee). Il progetto s’ispira a All Rise: The Untold Story of The Guys Who Launched ... Leggi su wired (Di mercoledì 18 novembre 2020) (Foto: Getty Images)In questi giorni l’azienda farmaceutica Pfizer è sulla bocca di tutti per via del vaccino contro il coronavirus in corso di approvazione. Ma c’erano tempi in cui la stessa società faceva parlare di sé per ben altro rimedio rivoluzionario: parliamo del, il farmaco comunemente utilizzato per combattere impotenza e disfunzione erettile. Ora la storia delle pillole blu è destinata a tornare sotto i riflettori per via di un filmin via di realizzazione, che sarà diretto daLee. Il regista dei capolavori Fa’ la cosa giusta e Malcom X metterà la firma su una pellicolae la cui sceneggiatura è stata curata anche da Kwame Kwei-Armah (oltre che dallo stessoLee). Il progetto s’ispira a All Rise: The Untold Story of The Guys Who Launched ...

