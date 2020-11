Secukinumab riduce precocemente la sinovite (Di mercoledì 18 novembre 2020) nei pazienti con artrite psoriasica secondo i risultati dello studio ULTIMATE I pazienti con artrite psoriasica (PsA) naive al trattamento con farmaci biologici, sottoposti a trattamento con Secukinumab (inibitore di IL-17A), sono andati incontro ad una riduzione significativa della sinovite articolare, misurata mediante ecografica Power Doppler. Questo il risultato principale a… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 18 novembre 2020) nei pazienti con artrite psoriasica secondo i risultati dello studio ULTIMATE I pazienti con artrite psoriasica (PsA) naive al trattamento con farmaci biologici, sottoposti a trattamento con(inibitore di IL-17A), sono andati incontro ad una riduzione significativa dellaarticolare, misurata mediante ecografica Power Doppler. Questo il risultato principale a… L'articolo Corriere Nazionale.

imi_massaccesi : RT @malatinvisibili: SINOVITE ARTICOLARE IN PAZIENTI CON ARTRITE PSORIASICA (PSA) – IN STUDIO DI FASE 3 SECUKINUMAB LA RIDUCE PRECOCEMENTE.… - malatinvisibili : SINOVITE ARTICOLARE IN PAZIENTI CON ARTRITE PSORIASICA (PSA) – IN STUDIO DI FASE 3 SECUKINUMAB LA RIDUCE PRECOCEMEN… -

Ultime Notizie dalla rete : Secukinumab riduce Secukinumab riduce precocemente la sinovite nello studio ULTIMATE #ACR2020 PharmaStar Secukinumab riduce precocemente la sinovite

I pazienti con artrite psoriasica (PsA) naive al trattamento con farmaci biologici, sottoposti a trattamento con secukinumab (inibitore di IL-17A), sono andati incontro ad una riduzione significativa ...

I pazienti con artrite psoriasica (PsA) naive al trattamento con farmaci biologici, sottoposti a trattamento con secukinumab (inibitore di IL-17A), sono andati incontro ad una riduzione significativa ...