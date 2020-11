Oculus e Facebook annunciano le date d' uscita di Pistol Whip | 2089 | Warhammer 40 | 000 | Battle Sister e Myst

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Durante l'ultimo eventoConnect, la compagnia ha annunciato led'dei nuovi titoli che approderanno a breve sulla piattaformae saranno acquistabili da tutti gli utenti in possesso di un visore VR. I titoli annunciati sono40.000:. Non dovremo nemmeno aspettare molto prima di giocarli, poiché tutti e tre saranno disponibili nei primi giorni di dicembre. Se siete interessati, qui di seguito potete leggere le descrizioni dei suddetti titoli, come illustrati nell'annuncio ufficiale di: Leggi altro...