Nuovo record di decessi (753), ?stabili a quota 34mila i contagi (Di mercoledì 18 novembre 2020) Martina Piumatti stabili i dati del bollettino di martedì 18 novembre. Salgono leggermente i nuovi casi e i morti. In calo a 14,6% il rapporto tra positivi e tamponi Sono 34.283 i contagi di martedì 18 novembre su 234.834 tamponi processati. Salgono ancora i morti 753, ieri. Scende da 15,4 a 14,6%, invece, il rapporto tra positivi e tamponi. In leggera flessione i nuovi casi nelle regioni più colpite. In Lombardia 7.633 nuovi contagi, in Campania 3.657 e in Piemonte 3.281. VENETO Il Veneto supera i 3 mila morti, con 52 decessi nelle ultime 24 ore, e i 2 mila e 500 ricoveri complessivi. Questo il quadro odierno del bollettino Covid in Regione, presentato durante il punto stampa dal governatore Luca Zaia: "Speriamo di essere entrati nella parte alta della curva. Ora bisogna vedere quanto durerà". I ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 18 novembre 2020) Martina Piumattii dati del bollettino di martedì 18 novembre. Salgono leggermente i nuovi casi e i morti. In calo a 14,6% il rapporto tra positivi e tamponi Sono 34.283 idi martedì 18 novembre su 234.834 tamponi processati. Salgono ancora i morti 753, ieri. Scende da 15,4 a 14,6%, invece, il rapporto tra positivi e tamponi. In leggera flessione i nuovi casi nelle regioni più colpite. In Lombardia 7.633 nuovi, in Campania 3.657 e in Piemonte 3.281. VENETO Il Veneto supera i 3 mila morti, con 52nelle ultime 24 ore, e i 2 mila e 500 ricoveri complessivi. Questo il quadro odierno del bollettino Covid in Regione, presentato durante il punto stampa dal governatore Luca Zaia: "Speriamo di essere entrati nella parte alta della curva. Ora bisogna vedere quanto durerà". I ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo record Covid, nuovo record di casi a Tokyo e in Corea del Sud. Si teme terza ondata Affaritaliani.it Coronavirus – In Sicilia record con 1837 nuovi casi, 324 nel messinese. I morti superano quota mille

Sono stati 1.837 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, un aumento di circa centocinquanta unità rispetto a ieri, ma con circa mille tamponi in meno rispetto a ieri. Per il 18° gi ...

Ancora un aumento record di contagi in Calabria +946. Da ieri anche 10 morti

Nuovo record di contagi in Calabria che in un giorno registra 946 nuovi positivi, 287 di questi nel cosentino. Il tutto a fronte di 5.906 tamponi, molti dei quali analizzati fuori regione. Non si arre ...

