Italia vince in Bosnia 2-0 e va alle Final Four in Nations League (Di giovedì 19 novembre 2020) A Sarajevo l`Italia chiude nel migliore dei modi il suo 2020 battendo 2-0 la Bosnia Erzegovina e qualificandosi così alla Final Four della Nations League, che sarà chiamata ad ospitare nell`ottobre 2021 a Milano e Torino (il 3 dicembre è atteso l`annuncio ufficiale del Comitato Esecutivo UEFA). Avversarie tre big del calcio europeo come Francia, Spagna e Belgio: ci sarà da divertirsi. Dopo aver conquistato a suon di record la qualificazione ad EURO 2020 ed essersi guadagnata un posto tra le teste di serie al prossimo sorteggio Mondiale di Qatar 2022, la Nazionale di Roberto Mancini centra così un altro importante obiettivo, vincendo il girone e inanellando il 22° risultato consecutivo (17 vittorie e 5 pareggi). La sfida di Sarajevo è decisa da un gol per tempo: apre ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 19 novembre 2020) A Sarajevo l`chiude nel migliore dei modi il suo 2020 battendo 2-0 laErzegovina e qualificandosi così alladella, che sarà chiamata ad ospitare nell`ottobre 2021 a Milano e Torino (il 3 dicembre è atteso l`annuncio ufficiale del Comitato Esecutivo UEFA). Avversarie tre big del calcio europeo come Francia, Spagna e Belgio: ci sarà da divertirsi. Dopo aver conquistato a suon di record la qualificazione ad EURO 2020 ed essersi guadagnata un posto tra le teste di serie al prossimo sorteggio Mondiale di Qatar 2022, la Nazionale di Roberto Mancini centra così un altro importante obiettivo,ndo il girone e inanellando il 22° risultato consecutivo (17 vittorie e 5 pareggi). La sfida di Sarajevo è decisa da un gol per tempo: apre ...

FBiasin : Questa #Italia è talmente organizzata che vince pure con il Ct in smart working. Bravissimi davvero. #BosniaItalia - pisto_gol : Bos-Ita 0:2 L’Italia domina e vince in Bosnia: segnano Belotti e Berardi, la trascina uno splendido Insigne-assist… - sscnapoli : ???? | @Lor_Insigne e Di Lorenzo vincono con @Vivo_Azzurro ?? - MariaRo99325323 : - eia58 : RT @pisto_gol: Bos-Ita 0:2 L’Italia domina e vince in Bosnia: segnano Belotti e Berardi, la trascina uno splendido Insigne-assist al bacio… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia vince L'Italia vince in Bosnia, ora sfida alle grandi d'Europa Giornale di Sicilia Italia, Mancini: “Ho un gruppo di ragazzi fantastici. Insigne fondamentale”

Immobile ha vinto la Scarpa d’oro. Belotti oggi ha fatto benissimo ... “Io avevo postato solo una vignetta che faceva ridere, ma in Italia si strumentalizza tanto. Vialli che bacia il pallone? Un ...

Italia a Tavola è in lutto È mancato il nostro Roberto Vitali

Si è spento nelle prime ore di questa mattina il cofondatore e già direttore di Bergamo a Tavola, diventata poi Lombardia a Tavola e in seguito Italia a Tavola. I funerali si terranno sabato 21 novemb ...

Immobile ha vinto la Scarpa d’oro. Belotti oggi ha fatto benissimo ... “Io avevo postato solo una vignetta che faceva ridere, ma in Italia si strumentalizza tanto. Vialli che bacia il pallone? Un ...Si è spento nelle prime ore di questa mattina il cofondatore e già direttore di Bergamo a Tavola, diventata poi Lombardia a Tavola e in seguito Italia a Tavola. I funerali si terranno sabato 21 novemb ...