Istat: “Vendite non alimentari crollate del 13,5% in nove mesi mentre è boom per l’e-commerce. Nel commercio persi 191mila occupati” (Di mercoledì 18 novembre 2020) I negozi di generi non alimentari sono tra i grandi perdenti dell’emergenza Covid. Nei primi nove mesi dell’anno hanno visto le vendite crollare del 13,5%, mentre gli alimentari aperti anche durante il lockdown registravano una crescita (+3,1%) e l’e-commerce prosperava, mettendo a segno un +29,2%. Sono i dati emersi durante l’audizione del direttore centrale Istat per gli studi e la valorizzazione tematica nell’area delle statistiche economiche Gian Paolo Oneto in commissione Attività Produttive della Camera. Il quadro si completa con le ripercussioni sull’occupazione: nel secondo trimestre gli occupati nel commercio sono diminuiti del 5,8%, con una flessione di circa 191mila unità rispetto all’anno precedente, un calo quasi doppio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) I negozi di generi nonsono tra i grandi perdenti dell’emergenza Covid. Nei primidell’anno hanno visto le vendite crollare del 13,5%,gliaperti anche durante il lockdown registravano una crescita (+3,1%) e l’e-prosperava, mettendo a segno un +29,2%. Sono i dati emersi durante l’audizione del direttore centraleper gli studi e la valorizzazione tematica nell’area delle statistiche economiche Gian Paolo Oneto in commissione Attività Produttive della Camera. Il quadro si completa con le ripercussioni sull’occupazione: nel secondo trimestre gli occupati nelsono diminuiti del 5,8%, con una flessione di circaunità rispetto all’anno precedente, un calo quasi doppio ...

clikservernet : Istat: “Vendite non alimentari crollate del 13,5% in nove mesi mentre è boom per l’e-commerce. Nel commercio persi… - Noovyis : (Istat: “Vendite non alimentari crollate del 13,5% in nove mesi mentre è boom per l’e-commerce. Nel commercio persi… - NunziEnrico : L'ISTAT segnala che le vendite non alimentari nei primi 9 mesi del 2020 sono diminuite del 13,5%; indovinate quale… - Agenpress : Istat: vendite non alimentari -13,5%, propensione -10%. Unc: dati shock, Governo cambi rotta… - ZenatiDavide : Giù del 73% i consumi a ottobre. Toc toc, c’è qualcuno che governa?: “La produzione industriale a settembre, second… -

Ultime Notizie dalla rete : Istat “Vendite Dettaglio Affaritaliani.it