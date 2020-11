Internet of Things: il legame tra la Rete e gli oggetti elettronici (Di mercoledì 18 novembre 2020) . La IoT è nata nei primi anni ’80, quando degli studenti dell’Università di Carnegie Mellon collegarono un distrubutore di Coca Cola ad Internet. La motivazione del gruppo fu semplice: la pigrizia. Il gruppo di giovani voleva, infatti, che i loro computer potessero dar conferma del fatto che il distributore fosse pieno, prima di uscire dal loro ufficio e andare a un distributore potenzialmente vuoto. “È partito tutto come un gioco, a dire il vero” dice l’ideatore Mike Kazar, che oggi lavora alla Microsoft come ingegnere: “Nessuno si sarebbe mai aspettato che diventasse il primo di miliardi di dispositivi collegati a Internet“. Dal distributore di Coca Cola in poi, il numero di device collegabili a Internet è cresiuto esponenzialmente. Dai dispostivi per cardiopatici fino ai frigoriferi che ti dicono quando stai per finire il ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) . La IoT è nata nei primi anni ’80, quando degli studenti dell’Università di Carnegie Mellon collegarono un distrubutore di Coca Cola ad. La motivazione del gruppo fu semplice: la pigrizia. Il gruppo di giovani voleva, infatti, che i loro computer potessero dar conferma del fatto che il distributore fosse pieno, prima di uscire dal loro ufficio e andare a un distributore potenzialmente vuoto. “È partito tutto come un gioco, a dire il vero” dice l’ideatore Mike Kazar, che oggi lavora alla Microsoft come ingegnere: “Nessuno si sarebbe mai aspettato che diventasse il primo di miliardi di dispositivi collegati a“. Dal distributore di Coca Cola in poi, il numero di device collegabili aè cresiuto esponenzialmente. Dai dispostivi per cardiopatici fino ai frigoriferi che ti dicono quando stai per finire il ...

QuotidianPost : Internet of Things: il legame tra la Rete e gli oggetti elettronici - about_big_data : RT @upclash_: El #librotecnico del día: BIM e cantiere digitale 4.0. Il cantiere edile e infrastrutturale tra data analytics e internet of… - upclash_ : El #librotecnico del día: BIM e cantiere digitale 4.0. Il cantiere edile e infrastrutturale tra data analytics e in… - extra_group_it : RT @Extra_Red_it: -1 giorno al secondo webinar! Non perderti il caso di studio di A.Celli che ha scelto di rivolgersi ad Extra Red per tras… - about_big_data : RT @Extra_Red_it: -1 giorno al secondo webinar! Non perderti il caso di studio di A.Celli che ha scelto di rivolgersi ad Extra Red per tras… -

Ultime Notizie dalla rete : Internet Things Software AG rinnovata anche in Italia e sempre più focalizzata sull'IoT ZeroUno Internet of Things: il legame tra la Rete e gli oggetti elettronici

La IoT è nata nei primi anni '80, quando degli studenti dell'Università di Carnegie Mellon collegarono un distrubutore di Coca Cola ad ...

Anie Automazione: intelligenza artificiale leva industriale, il futuro è “voice first”

L'analisi dell'associazione che ha realizzato, in collaborazione con gli Osservatori Artificial Intelligence e Industria 4.0 del Politecnico di Milano, un White Paper dedicato all'evoluzione delle app ...

La IoT è nata nei primi anni '80, quando degli studenti dell'Università di Carnegie Mellon collegarono un distrubutore di Coca Cola ad ...L'analisi dell'associazione che ha realizzato, in collaborazione con gli Osservatori Artificial Intelligence e Industria 4.0 del Politecnico di Milano, un White Paper dedicato all'evoluzione delle app ...