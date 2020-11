“In carcere lo fa sempre”. Francesco Schettino, la vita ‘dentro’ dell’ex comandante della Costa Concordia (Di mercoledì 18 novembre 2020) Fa parte di uno di quei nomi che ogni tanto ci tornano in mente, e di cui ci chiediamo che fine abbiano fatto. Oggi parliamo di Francesco Schettino, l’ex comandante della Costa Concordia. Ricordiamo tutti l’accaduto: la nave era partita da Civitavecchia e sarebbe dovuta arrivare nei pressi di Savona, ma qualcosa andò storto. Alle ore 21.07 la nave virò verso l’isola del Giglio e quando si trovò a 500 metri dalla terraferma, la Guardia Costiera capì che non c’era più niente da fare. Quella che stava per accadere era una tragedia vera e propria, ma fermarla non era più possibile. Alle ore 21.45 del 13 gennaio 2012, 32 persone perdevano la vita a seguito di un grave incidente. Ma l’allora capitano Francesco Schettino, che ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) Fa parte di uno di quei nomi che ogni tanto ci tornano in mente, e di cui ci chiediamo che fine abbiano fatto. Oggi parliamo di, l’ex. Ricordiamo tutti l’accaduto: la nave era partita da Civecchia e sarebbe dovuta arrivare nei pressi di Savona, ma qualcosa andò storto. Alle ore 21.07 la nave virò verso l’isola del Giglio e quando si trovò a 500 metri dalla terraferma, la Guardia Costiera capì che non c’era più niente da fare. Quella che stava per accadere era una tragedia vera e propria, ma fermarla non era più possibile. Alle ore 21.45 del 13 gennaio 2012, 32 persone perdevano laa seguito di un grave incidente. Ma l’allora capitano, che ...

