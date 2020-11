Giovanni Antonacci, il nipote di Gianni Morandi lo imita benissimo! – VIDEO (Di mercoledì 18 novembre 2020) Gianni Morandi ha fatto sorridere tutti i suoi fans con il VIDEO pubblicato sul suo profilo Facebook. L’imitazione del nipote Giovanni fa impazzire il mondo del web. Di seguito i… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 18 novembre 2020)ha fatto sorridere tutti i suoi fans con ilpubblicato sul suo profilo Facebook. L’zione delfa impazzire il mondo del web. Di seguito i… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

CorriereUmbria : Gianni Morandi imitato dal nipote Giovanni: 'Ma pensi davvero che parli così?' | Video #giannimorandi #instagram… - marisabelm12 : RT @RepubblicaTv: Siparietto in casa Morandi, Giovanni imita il nonno Gianni: 'Ma tu credi che io parli così?': 'Ma tu credi che io parli c… - ProActarus : RT @RepubblicaTv: Siparietto in casa Morandi, Giovanni imita il nonno Gianni: 'Ma tu credi che io parli così?': 'Ma tu credi che io parli c… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Siparietto in casa Morandi, Giovanni imita il nonno Gianni: 'Ma tu credi che io parli così?': 'Ma tu credi che io parli c… - RepubblicaTv : Siparietto in casa Morandi, Giovanni imita il nonno Gianni: 'Ma tu credi che io parli così?': 'Ma tu credi che io p… -