Ghoulam: “Ora mi sento in forma, Napoli mi ha adottato” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ghoulam parla del suo rapporto con Napoli Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Tra … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 18 novembre 2020)parla del suo rapporto conFaouzi, terzino del, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Tra … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

tuttonapoli : Ghoulam: “Napoli mi ha adottato, mi sento in dovere di aiutare chi ha bisogno. Dopo vari infortuni ora mi sento in… - _SiGonfiaLaRete : #Ghoulam: 'Ho avuto infortuni gravi, ma ora sono in forma! #Napoli mi ha adottato, mi sento in dovere di aiutare i… - Capolii21 : @__manuel__8 Di Lorenzo, Ghoulam 2 anni che è disperso ma ora sta giocando poco e Malcuit fuori lista - pasqualecaso92 : @EmanueleFire Il Ghoulam che strappò i 3 milioni netti di ingaggio fece scalpore, era il 3º ingaggio più alto. Ora… - 100x100Napoli : Prima è toccato a #Allan e #Lozano, ora a #MarioRui e #Ghoulam. -

Ultime Notizie dalla rete : Ghoulam “Ora Insigne truvaje da fora 'na pennellata mancina spettaculare IlNapolista