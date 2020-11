GF Vip: dopo le accuse di tradimento parla la fidanzata di Enock Barwuah (Di mercoledì 18 novembre 2020) La fidanzata di Enock ha deciso di dire la sua in merito alle ultime vicende che hanno coinvolto il ragazzo. Ecco la sua intervista su Chi. GF Vip: Enock ha tradito la fidanzata? Selvaggia Roma è entrata da poco nella Casa del Grande Fratello Vip ed ha già combinato diversi guai. Ad esempio, si è scontrata pesantemente con Enock rivelando di averlo baciato una sera in discoteca. Lui ha negato ma Selvaggia ha anche aggiunto altri particolari: lui l’avrebbe cercata anche dopo per invitarla in albergo da lui. Oltre a questo racconto c’è stata anche un’altra segnalazione. Biagio D’Anelli a Mattino Cinque ha rivelato di sapere con certezza, con tanto di prove, che Enock ha tradito la sua fidanzata anche lo scorso febbraio. Insomma, il ragazzo è al centro ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ladiha deciso di dire la sua in merito alle ultime vicende che hanno coinvolto il ragazzo. Ecco la sua intervista su Chi. GF Vip:ha tradito la? Selvaggia Roma è entrata da poco nella Casa del Grande Fratello Vip ed ha già combinato diversi guai. Ad esempio, si è scontrata pesantemente conrivelando di averlo baciato una sera in discoteca. Lui ha negato ma Selvaggia ha anche aggiunto altri particolari: lui l’avrebbe cercata ancheper invitarla in albergo da lui. Oltre a questo racconto c’è stata anche un’altra segnalazione. Biagio D’Anelli a Mattino Cinque ha rivelato di sapere con certezza, con tanto di prove, cheha tradito la suaanche lo scorso febbraio. Insomma, il ragazzo è al centro ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip dopo Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò pensa al Fidanzato dopo i Baci con Dayane Mello ComingSoon.it Un messaggio dagli "Oppineas"

Dopo tanti giorni di silenzio, oggi i fans di Oppini si sono fatti sentire e come. Dopo i primo aereo ricevuto poco prima da parte dei suoi amici, per Francesco è ancora tempo di emozioni. Infatti, po ...

GF Vip, Dayane Mello chiede scusa alla Gregoraci: il confronto infiammato

In molti attendevano questo momento; arriva finalmente il confronto tra le due concorrenti del "Grande Fratello Vip", Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello, dopo i dissapori vissuti nei giorni scorsi ...

