Germania | Rangnick al posto di Löw ? Bierhoff | «Avanti con Jaochim»

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Laha subito una delle sconfitte più umilianti della sua storia, 6-0 dalla Spagna: Löw comunque non è in discussione Oliver, ex attaccante di Milan e Udinese e direttore della Nazionale tedesca, conferma Joachim Löw sulla panchina delladopo la sconfitta per 6-0 contro la Spagna. Nelle ultime ore si era allungata l’ombra disulla panchina tedesca. Le parole dia ARD TV. «Questa partita non cambia nulla, abbiamo fiducia in Joachim e su questo non c’è alcun dubbio. Bisogna analizzare i vari tornei, ora dobbiamo pensare a ottenere il massimo agli Europei. Con Löw? Assolutamente si». Leggi su Calcionews24.com