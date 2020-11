Emiliano scrive a Speranza per “inserire Foggia e Bat nella ‘zona rossa’” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Michele Emiliano ha inviato una lettera al ministro della Salute Roberto Speranza per rivedere l’assegnazione delle zone rosse della Regione. Il Governatore della Puglia ha infatti chiesto a Speranza “l’adozione di un provvedimento che inserisca esclusivamente i territori delle province di Foggia e di Bat nella cosiddetta “zona rossa”, in quanto caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) Micheleha inviato una lettera al ministro della Salute Robertoper rivedere l’assegnazione delle zone rosse della Regione. Il Governatore della Puglia ha infatti chiesto a“l’adozione di un provvedimento che inserisca esclusivamente i territori delle province die di Batcosiddetta “zona rossa”, in quanto caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto“. SportFace.

