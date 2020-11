Coronavirus, in Svizzera esauriti i posti letto in terapia intensiva (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Svizzera ha annunciato che gli 876 posti letto di terapia intensiva certificati e riconosciuti dalla Società Svizzera di medicina intensiva sono «praticamente tutti occupati» a causa dell’emergenza... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 18 novembre 2020) Laha annunciato che gli 876dicertificati e riconosciuti dalla Societàdi medicinasono «praticamente tutti occupati» a causa dell’emergenza...

... posti letto di terapia intensiva certificati e riconosciuti dalla Società svizzera di medicina intensiva sono "praticamente tutti occupati" a causa dell'emergenza coronavirus. Lo si legge in un ...

Un restyle alla Legge COVID-19 per far fronte alla seconda ondata

Il Consiglio federale propone al Parlamento degli adeguamenti da discutere durante la sessione invernale - Le modifiche riguardano gli aiuti per i casi di ...

