Coronavirus: Conte, ‘sfida insidiosa, tutti devono fare squadra’ (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “Abbiamo adottato misure per Contenere al massimo il contagio. Dopo la prima battaglia contro il virus, quella che abbiamo di fronte ò una sfida non meno insidiosa che nessuno può vincere da solo. Commercianti, esercenti, imprese, istituzioni, singoli cittadini devono fare squadra”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all’Assemblea Fipe Confcommercio 2020. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “Abbiamo adottato misure pernere al massimo il contagio. Dopo la prima battaglia contro il virus, quella che abbiamo di fronte ò una sfida non menoche nessuno può vincere da solo. Commercianti, esercenti, imprese, istituzioni, singoli cittadinisquadra”. Lo ha detto il premier Giuseppe, intervenendo all’Assemblea Fipe Confcommercio 2020. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Corriere : Conte: «Natale è raccoglimento spirituale, non viene bene in tanti» - StrunzTruppen : RT @Storace: #Bechis: #Conte sul #Covid peggio di #Trump. Muoiono più da noi rispetto agli abitanti: altri 731... - Angela3v999 : RT @Libero_official: Luca #Ricolfi e l'effetto #Covid: '#Conte sta trasformando l'Italia in una società di parassiti. Alla fine a comandare… - xblunotte : RT @tempoweb: Da ieri #Conte peggio di Trump #Covid_19 superati i decessi degli #statiuniti - Mariang47614228 : RT @ChiodiDonatella: #COVID: IL #VACCINO #ITALIANO PARLA SVIZZERO: ORA SE NE ACCORGE ANCHE #REPORTRAI3 Una società svizzera anonima. Altro… -