Conte sotto accusa si prende tutte le colpe per il disastro in Calabria: “I ministri però sapevano” (Di mercoledì 18 novembre 2020) In Calabria sono di nuovo punto e a capo: nessuno vuole il ruolo da commissario straordinario alla sanità. Prima Cotticelli, poi Zuccatelli, ora Gaudio: tre dimissioni in soli 10 giorni. Intanto la Regione continua a tremare, di fronte al coronavirus e al collasso della rete sanitaria. E così è partita la caccia al colpevole, una caccia che ha come bersaglio il Presidente Conte. “Mi assumo tutta la responsabilità della scelta di Gaudio. Non solo del del fatto che la designazione non è andata a buon fine, ma anche delle precedenti nomine”, ha dichiarato il Premier, dimostrandosi pronto a prendersi tutte le colpe in merito. >>Leggi anche: Covid cambio fasce di rischio: c’è accordo tra le ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) Insono di nuovo punto e a capo: nessuno vuole il ruolo da commissario straordinario alla sanità. Prima Cotticelli, poi Zuccatelli, ora Gaudio: tre dimissioni in soli 10 giorni. Intanto la Regione continua a tremare, di fronte al coronavirus e al collasso della rete sanitaria. E così è partita la caccia alvole, una caccia che ha come bersaglio il Presidente. “Mi assumo tutta la responsabilità della scelta di Gaudio. Non solo del del fatto che la designazione non è andata a buon fine, ma anche delle precedenti nomine”, ha dichiarato il Premier, dimostrandosi pronto arsilein merito. >>Leggi anche: Covid cambio fasce di rischio: c’è accordo tra le ...

Egregio Presidente Giuseppe Conte, scusandomi preventivamente per l'intrusione e il disturbo in un periodo per Lei così pieno e turbolento, ragion per cui approfitto per esprimerLe - senza troppa reto ...

Un'assunzione di responsabilità piena quella del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che si è preso le colpe della designazione dell'ex rettore della Sapienza di Roma Eugenio Gaudio quale ...

