Atalanta, Romero dimentica la Juve: «Voglio fare bene con questa maglia» (Di mercoledì 18 novembre 2020) Romero è diventato in poco tempo una pedina importante per Gasperini all’Atalanta. L’ex Juventus ha elogiato il tecnico e Gomez Ci ha messo poco Cristian Romero per guadagnarsi un posto da titolare nell’Atalanta di Gasperini. L’ex difensore del Genoa ha parlato a Sky Sport e non ha rimpianti dopo la partenza dalla Juventus l’ultima estate Atalanta e futuro – «Adesso penso solo all’Atalanta e a fare bene con questa maglia. Tutti mi hanno accolto bene, speriamo di ottenere dei risultati importante. Sono arrivato in un’ottima squadra. Voglio migliorare ancora tanto e arrivare ad alti livelli». Gasperini – «Il mister mi sta facendo crescere, lo ringrazio. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020)è diventato in poco tempo una pedina importante per Gasperini all’. L’exntus ha elogiato il tecnico e Gomez Ci ha messo poco Cristianper guadagnarsi un posto da titolare nell’di Gasperini. L’ex difensore del Genoa ha parlato a Sky Sport e non ha rimpianti dopo la partenza dallantus l’ultima estatee futuro – «Adesso penso solo all’e acon. Tutti mi hanno accolto, speriamo di ottenere dei risultati importante. Sono arrivato in un’ottima squadra.migliorare ancora tanto e arrivare ad alti livelli». Gasperini – «Il mister mi sta facendo crescere, lo ringrazio. ...

