Tragedia sul lavoro a Teverola: muore 39enne operaio napoletano (Di martedì 17 novembre 2020) Incidente drammatico nella notte nella zona industriale di Teverola (Caserta), dove un operaio 39enne di Giugliano è stato investito dalla motrice di un camion che stava effettuando una manovra nel ...

Un uomo di 68 anni è stato investito e ucciso da un’auto mentre attraversava la strada. Tragedia a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, dove nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17, si è verificato ...

Tragedia nel Casertano, lavoratore travolto e ucciso da un camion in retromarcia

Un lavoratore di 39 anni è morto in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda di spedizioni di Teverola, nel Casertano. Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri, è emerso che ...

