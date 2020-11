Sondaggi elettorali Ipsos | gradimento Conte al 60%

(Di martedì 17 novembre 2020) Diversamente dagli altri istituti dio (ad esempio Tecnè) che vedono il consenso del premier e del governo in calo, gli ultimiregistrano un incremento dei consensi sia perche per l’esecutivo da lui guidato. Secondo la rilevazione, il consenso del governo e quello del presidente del Consiglio sono cresciuti nell’ultimo mese di un punto ciascuno, rispettivamente al 57% e al 60%.rimane di gran lunga il politico più apprezzato. Dietro di lui si piazza il ministro della Salute, Roberto Speranza con il 38%, seguito dalla leader di FDI, Giorgia Meloni al 35%. Giù dal podio si trovano il segretario della Lega, Matteo Salvini (30%), il segretario del Pd, Nicola Zingaretti e il ministro della Cultura, Dario ...

angiuoniluigi : RT @fanpage: Sondaggi elettorali, continua il calo della Lega: è al livello più basso da oltre un anno - Walter00365070 : Sondaggi elettorali, continua il calo della Lega: è al livello più basso da oltre un anno - CarieriF : RT @fanpage: Sondaggi elettorali, continua il calo della Lega: è al livello più basso da oltre un anno - gianny0162 : RT @fanpage: Sondaggi elettorali, continua il calo della Lega: è al livello più basso da oltre un anno - SBerritta : RT @fanpage: Sondaggi elettorali, continua il calo della Lega: è al livello più basso da oltre un anno -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi elettorali

Gli ultimi sondaggi elettorali realizzati da Swg per il Tg La7 mettono in risalto il costante calo della Lega: il partito di Matteo Salvini si attesta al 23%, il dato più basso registrato da oltre un ...Sondaggi elettorali: la Lega è in costante calo. Il partito di Matteo Salvini si attesta al 23%, il dato più basso da più di un anno.