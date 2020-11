Regioni: “Tempi più rapidi per uscire dalle zone rosse e gialle” (Di martedì 17 novembre 2020) Regioni chiedono di rivedere i criteri per uscire dalla zona rossa o arancione, intesa capeggiata da Giovanni Toti. Si attendono risposte Le Regioni fanno fronte comune e chiedono al Governo alcuni aggiustamenti sui criteri per uscire dalle zone rosse e arancioni. Una delegazione di governatori infatti si è riunita per elaborare una serie di istanze da presentare all’esecutivo. Portavoce dell’intesa tra diverse Regioni è il governatore ligure, Giovanni Toti. Toti chiede “subito un confronto con il CTS anche per conoscere i motivi delle scelte per rendere più efficace il contrasto al Covid e comprensibili ai cittadini le scelte“. La richiesta sulla quale convergono i differenti presidenti regionali è ... Leggi su zon (Di martedì 17 novembre 2020)chiedono di rivedere i criteri perdalla zona rossa o arancione, intesa capeggiata da Giovanni Toti. Si attendono risposte Lefanno fronte comune e chiedono al Governo alcuni aggiustamenti sui criteri pere arancioni. Una delegazione di governatori infatti si è riunita per elaborare una serie di istanze da presentare all’esecutivo. Portavoce dell’intesa tra diverseè il governatore ligure, Giovanni Toti. Toti chiede “subito un confronto con il CTS anche per conoscere i motivi delle scelte per rendere più efficace il contrasto al Covid e comprensibili ai cittadini le scelte“. La richiesta sulla quale convergono i differenti presidenti regionali è ...

