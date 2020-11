Privacy coin Zcash (ZEC) si avvicina al suo primo dimezzamento (Di martedì 17 novembre 2020) La criptovaluta Zcash (ZEC), una delle monete per la Privacy più popolari nel settore crypto, è attualmente a solo un giorno dal suo primo dimezzamento. Il dimezzamento avverrà circa sei mesi e sette giorni dopo il terzo dimezzamento di Bitcoin, il 18 novembre 2020 alle 12:41 UTC circa. Il primo dimezzamento di Zcash avrà luogo domani Il dimezzamento crypto è una pratica in cui i premi dei blocchi vengono divisi per due, il che significa che i premi dei miner per la risoluzione dei blocchi verranno ridotti della metà. Questo è un meccanismo originariamente introdotto da Satoshi Nakamoto, l’individuo o il gruppo responsabile della creazione ... Leggi su invezz (Di martedì 17 novembre 2020) La criptovaluta(ZEC), una delle monete per lapiù popolari nel settore crypto, è attualmente a solo un giorno dal suo. Ilavverrà circa sei mesi e sette giorni dopo il terzodi Bit, il 18 novembre 2020 alle 12:41 UTC circa. Ildiavrà luogo domani Ilcrypto è una pratica in cui i premi dei blocchi vengono divisi per due, il che significa che i premi dei miner per la risoluzione dei blocchi verranno ridotti della metà. Questo è un meccanismo originariamente introdotto da Satoshi Nakamoto, l’individuo o il gruppo responsabile della creazione ...

Secondo diversi leader del settore, la privacy è una componente fondamentale delle valute digitali, le quali dovrebbero presentare le stesse libertà del denaro fisico ...

ShapeShift sostiene di aver rimosso DASH, XMR e ZEC a causa di preoccupazioni normative. Austin afferma che DASH non è più una privacy coin di BTC.

Secondo diversi leader del settore, la privacy è una componente fondamentale delle valute digitali, le quali dovrebbero presentare le stesse libertà del denaro fisico ...ShapeShift sostiene di aver rimosso DASH, XMR e ZEC a causa di preoccupazioni normative. Austin afferma che DASH non è più una privacy coin di BTC.