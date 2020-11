Palermo-Potenza | Boscaglia convoca 20 rosanero | torna Lancini

(Di martedì 17 novembre 2020) Iti per la sfida contro il.Sono venti i calciatori delti dall'allenatore Robertoper la gara del 18 novembre contro il, valida per il recupero della seconda giornata del Girone C di Serie C.Ecco l'elenco nel dettaglio:1 PELAGOTTI2 DODA4 ACCARDI6 CRIVELLO7 FLORIANO8 MARTIN9 SARANITI10 SILIPO12 FALLANI1315 MARCONI16 PERETTI17 LUCCA19 ODJER20 KANOUTE21 BROH22 MATRANGA23 RAUTI27 LUPERINI29 ALMICI

Con 20 punti (conquistati in 9 partite), il Teramo è al secondo posto in classifica (in compagnia del Bari), staccato di 7 lunghezze dalla capolista Ternana (che di gare, però, ne ha disputate 11). Le ...Nuova giornata del girone C di Serie C, Palermo contro Potenza: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.