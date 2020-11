Marlon | «Il mio idolo era Thiago Silva Voglio l’Europa League con il Sassuolo»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 17 novembre 2020) Il difensore delsi è raccontato in una lunga intervista a Tuttosport: queste le parole del brasilianoha parlato sulle pagine di Tuttosport raccontando la sua vita e la sua carriera. Queste le parole del difensore. EXPLOIT– «Io me lo aspettavo perché il lavoro di De Zerbi aveva fatto crescere molto la squadra. Siamo contenti e felici del livello che abbiamo raggiunto e a questo punto dovremo essere bravi per mantenerlo sino alla fine del campionato». DE ZERBI – «Lui ti fa crescere insieme al suo modo di giocare che prevede di avere il possesso palla il più possibile. Un gioco sempre propositivo che richiede grande concentrazione».– «Io ho sempre avuto come...