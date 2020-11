Iva Zanicchi dimessa dall’ospedale

Leggi su gossipblog

(Di martedì 17 novembre 2020) Iva, ricoverata all’ospedale di Vimercate per una polmonite bilaterale, conseguenza del COVID-19, ha finalmente lasciato l’ospedale per fare ritorno a casa. Qualche giorno fa, la cantante e conduttrice aveva postato un video con il quale aveva comunicato un riacutizzarsi dei sintomi che le hanno impedito di esseredall’ospedale (“Sono ancora qui all’ospedale ma sto bene, mi è tornata la febbre, pensavo di tornare a casa ma ancora no. Però volevo ringraziare tutti perché non ho mai ricevuto una dimostrazione così grande di affetto”). Oggi, invece, laha finalmente comunicato la bella notizia e l’ha fatto nuovamente via social, con un video con il quale ha voluto ringraziare tutto il personale medico che si è occupata di lei. Di seguito, ...